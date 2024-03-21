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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: القيادة السياسية مهتمة بدعم وتمكين المرأة

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب

ثمن النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره احتفالية تكريم المرأة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس أولى اهتمام كبير بالمرأة واعطى لها كافة حقوقها وحفظ لها مكانتها وكرامتها، مطبقا ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين والدساتير، وجعلها تعيش عصرها الذهبي.

وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوقي تنمية الأسرة المصرية وكبار السن، تؤكد أن الدولة المصرية لن تغفل عن المرأة في أي طور من أطوار حياتها، وأن الرئيس حريص على تعزيز سبل مشاركتها وتواجدها داخل المجتمع تنتج وتشارك في بناء هذا الوطن.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن الجهود التي المبذولة لتمكين المرأة المصرية نجحت في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وترتب على ذلك تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة، بشهادة اليونيسف التي أكدت أن مؤشرات التمكين النسائي في مصر ترتفع بطريقة غير مسبوقة.

واختتم النائب، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية وجهت جهودها لدعم المرأة المصرية في كثير من المجالات، أبرزها المجال الاقتصادي ووضع خطة تمكين نجحت في تعزيز سياسات دخول المرأة سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات، وإتاحة إقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية تكريم المرأة المصرية الأديان السماوية القوانين كبار السن

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