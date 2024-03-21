استمرار رفع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية بالإسكندرية

تابع اليوم اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أعمال رفع تراكمات القمامة بنطاق دائرة المنتزه ثان، وذلك بحضور مسؤولي شركة نهضة مصر.

وأضاف أن أعمال الرفع مستمرة لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء المنتزه أول وثان، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه محافظ الإسكندرية لشركة نهضة مصر بالتدخل الفوري لرفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية، في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.