عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لسائقين لإتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة "الأفيون والقنب" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۹۲۱۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم ۲٥٠٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من "عاطف ق م"٢٠ سنة سائق ومقيم إبراهيم بك قسم ثاني شبرا الخيمة، و "السيد ع ا" ٢٤ سنة سائق ومقيم بكفر شكر، لأنهما في يوم ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، حازا وأحرزا جوهرا مخدرا "الآفيون " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازا واحرزا نباتا مخدرا "القنب" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا سلاحين ابيضين " عدد ۲ مطواه" دون مسوغ قانوني.

القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

كم بلغت تكلفة تصوير مسلسل الكبير أوي 8 في مبنى وزارة الزراعة؟

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

للهروب من الديون.. سيدة تدعي اختطاف شقيقها على يد شخصين بالقليوبية

محافظ القليوبية: فتح فرص للاستثمار ومشروعات للشباب بكورنيش البر الشرقي ببنها

محافظ القليوبية يؤكد على ضرورة الاستفادة من الأراضي غير المستغلة بمنافع الري

ترشيحاتنا

كرمها الرئيس السيسي.. الإمام الأكبر يوجه رسالة لمديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مصطفى بكري: ذكرى استرداد طابا محل فخر للمصريين

عودة تطبيق انستا باي للعمل بعد تعطله لعدة ساعات

مصطفى بكري: المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه العدوان الغاشم

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

الدكتور خالد خشاب يوضح كم تمرة مسموحة لمريض السكري على الإفطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

تحذير.. مشروب رمضاني ممنوع لأصحاب الضغط المنخفض

دون مكياج وبملابس البيت.. ركين سعد مع والدتها تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ