المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لسائقين لإتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة "الأفيون والقنب" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۹۲۱۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم ۲٥٠٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من "عاطف ق م"٢٠ سنة سائق ومقيم إبراهيم بك قسم ثاني شبرا الخيمة، و "السيد ع ا" ٢٤ سنة سائق ومقيم بكفر شكر، لأنهما في يوم ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، حازا وأحرزا جوهرا مخدرا "الآفيون " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازا واحرزا نباتا مخدرا "القنب" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا سلاحين ابيضين " عدد ۲ مطواه" دون مسوغ قانوني.