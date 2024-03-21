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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل دينية الشيوخ يشيد بتوجيهات الرئيس بإنشاء متحف للمرأة المصرية

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي اليوم  في احتفالية المرأة المصرية، قائلا: دليل واضح على دعم القيادة السياسية التام للمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها باعتبارها نصف المجتمع.

ولفت نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإنشاء متحف للمرأة المصرية، لحفظ تراث المرأة المصرية، وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: توجيهات غير مسبوقة ودليل على الاحترام التام للمرأة وريادتها ودورها في مصر والتصدي لكل الازمات ومساندة الوطن، والقيادة السياسية بأدوار وطنية مدهشة منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك التوجيهات الرئاسية تعزز مكانة المرأة وتعكس تقدير الدولة والقيادة السياسية لمجهودات وتضحيات المرأة المصرية على مر العصور، لافتا: كذلك استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال.

وشدد نائب بني سويف، على أن تخصيص الرئيس السيسي مبلغا ضخما بقيمة 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، يؤكد كذلك اهتمامه البالغ بالاسرة المصرية ودعمها في مواجهة تحديات مختلفة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بإعرابه عن التقدير للرئيس السيسي بعد توجيهاته، بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال، قائلا: المرأة تعيش عصرا ذهبيا حقيقيا خلال حكم الرئيس السيسي والجميع يقدرون هذه الرؤى للحاضر والمستقبل.

الرئيس السيسي القيادة السياسية تراث المرأة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

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