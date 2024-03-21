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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 11 .. نقل محمود البزاوي للمستشفى

صدى البلد

أذاعت قناة cbc الحلقة 11 من مسلسل “محارب”، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

 

وحملت الحلقة 11 من مسلسل “ محارب ” عددا من الأحداث، ومنها استقرار عائلة محارب “ حسن الرداد ” علي إقامة جلسة عرفية ليقوم فيها محارب بتقديم الكفن حتي يتخلص من الثأر. 

 

فيما تعرض والد زوجة محارب “ محمود البزاوي ” إلي وعكة صحية أدت إلي نقله إلي المستشفي، بعد أن علم أن ابنته سافرت إلي بلده أهل زوجها محارب. 

محارب الحلقة 10 .. القبض على شقيق حسن الرداد

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شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال.

محارب الفنان حسن الرداد حسن الرداد سلوي عثمان سما إبراهيم عمرو محمود ياسين قناة cbc مسلسل محارب منة فضالي

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