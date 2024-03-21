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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركة الفيوم للسكر: الممارسات الخاطئة من المواطنين تسببت في الأزمة

السكر
السكر

أكد المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، أن السكر متواجد، ويوجد فائض في المصانع والمخازن، بمقدار 600 ألف طن، واللقاء الذي جميع رئيس الوزراء، أكد أنه سيتم استيراد مليون طن من السكر.

 

وقال صلاح فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “شادي الزيات”، إنه سيتم استيراد 300 ألف طن على وجه السرعة لتلبية احتياجات السوق المصري.

 

وتابع العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، أن تكالب الناس على سلعة السكر أدى لخلل في منظومة السكر، على الرغم من تأكيد الحكومة بان السكر متوفر، ولكن الخوف والذعر حعل الناس تمارس ممارسات خاطئة.

 

وأشار صلاح فتحي إلى أن جميع مصانع السكر بدأت في التوريد المحلي لمحصول البنجر.

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