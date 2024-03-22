هلالي: السيارات الكهربائية هي المستقبل وانتشارها يواجه تحديات

أكد المهندس أمير هلالي، رئيس شعبة المستوردين بشعبة السيارات، أنه سيكون هناك انخفاض أسعار السيارات خلال 3 شهور، ولكن بشرط هام، وهو استقرار سعر الصرف.

وقال أمير هلالي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن السيارات التي تصل سعة المحرك 1600 سي سي، ستنخفض بنسبة أكبر من 2%، أما السيارات التي تصل سعة المحرك 2000 سي سي، فأن نسبة الإنخفاض ستصل إلى 14%.

وتابع رئيس شعبة المستوردين بشعبة السيارات، أن السيارات الكهربائي ستنخفض بنسبة تقترب من 25%، مؤكدا أن السيارات الكهربائية هي المستقبل وانتشارها يواجه تحديات.