عصام صاصا: أكبر مشكلة بيني وحمو بيكا هي إدارة أعماله

علق مطرب المهرجانات عصام صاصا على تصريحات حمو بيكا قائلًا: "وافقت على التنازل ومضيت عشان مكنتش مصدق نفسي، كنت 18 سنة، واغنيتي جابت 100 مليون، وكنت مازلت شغال عالتوك توك زيي زي اي حد، وال 100 مليون مكنوش يعرفوا شكلي، ولا يعرفوا اني انا اللي بغني الاغنية دي،ومبعرفش اغنيتي نازلة امتى، لاني متأكد ان الناس اللي معايا شغالين صح، وأول فلوس ليا كانوا 1000 جنيه، وكنت بنزل الفرح ب 2000 جنيه، ووالدتي مكانتش معارضة ده، وصوتى حلو وراثة من امي".

وقال عصام صاصا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "حمو بيكا لو قال انه ساعدني يجتمع بيا ونشوف، ومفيش حد بينجح حد غير ربنا، وممكن يكون ربنا اختارني، اكبر مشكلة بيني وبين بيكا هي ادارة أعماله، وكان الناس تقولي ادارة اعمال بيكا نصاب وحرامي، ولما ساب بيكا جالي وبقى معايا، ومهما الناس تقولي عنه مكنتش بصدقهم، اول مرة اقابل بيكا كانت ساعة تسجيل أغنية رب الكون ميزنا بميزة، وقلتله وشي حلو عليك".

وأضاف صاصا قائلًا: "اكتر مرة اتضايقت لما حد نزلني انا واخويا من عربية في مكان ما وامي قعدت تعيط، ومفيش حد وقف معايا غير امي ومفيش حد خيره عليا، وبعد والدتي ستي أم والدي، ولو الشخص ده طلب مني اي حاجة مش هعملها".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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