هلالي: أنصح بتأجيل قرار شراء السيارات لأن أسعارها ستنخفض

أكد المهندس أمير هلالي، رئيس شعبة المستوردين بشعبة السيارات، أنه نحتاج زيادة التوعية بالسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنه يجب السماح بأستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.





وقال أمير هلالي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه أنصح بتأجيل قرار شراء السيارات، خاصة أنه متوقع أن الأسعار ستنخفض.

وتابع رئيس شعبة المستوردين بشعبة السيارات، أن شركات استيراد السيارات ساهمت في جلب مركبات بأسعار تنافسية وإمكانيات مرتفعة.



