ٍسر خلاف حلا شيحة وهاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

بشكل مفاجىء، زارت منى مختار أبو المجد (هاجر السراج) جارتهم وصديقة والدها في منزلها لكي تطلب منها بمنتهى الحزم والجدية الابتعاد عن والدها بدافع غيرتها عليه وذلك ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل الرمضاني إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا على قناة دي ام سي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.

بعد انتهائها من مقابلة جارتهم، وفي عودتها إلى البيت، دخلت منى في مواجهة جديدة مع والدها مختار أبو المجد (خالد النبوي)، حيث تفاجئه بأنها قد ذهبت إلى جارتهم مدام مي (حلا شيحة)، لتبعدها عنه، ليصدمها برد فعله العنيف قائلاً لها "مش هعاقب آنسة عندها 22 سنة بتتصرف بعقل طفلة عندها 10 سنين".



وبعد أن زادت حدة حديثها معه أن تطرح عليه سؤالاً استنكارياً تقول فيه "زعلان أوي عليها؟"، فيجيبها مختار أبو المجد إجابة مؤثرة، قائلاً "أنا زعلان عليكي إنتي .. إنتى مقامك كبير أوي، أرقى وأهم من كده بكتير". وهو ما يجعلها تبوح له وهى باكية عن ما بداخلها من مشاعر مؤلمة تجاه هذه العلاقة وبكونها مثل الكثير من الفتيات اللاتي تتألمن عندما يجدن والدهن الأرمل يدخل في علاقة عاطفية مما يجعلهن يشعرن بعدم الاهتمام و يثير ذلك داخل قلوبهن مشاعر الغيرة والضيق.



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.