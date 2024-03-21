عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 11.. هاجر السراج تطلب من حلا شيحة الابتعاد عن والدها

هاجر السراج وحلا
هاجر السراج وحلا شيحا

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده .

ذهاب مني (هاجر السراج) إلى مي ( حلا شيحة) لتتطلب منها أن تبعد عن والدها لأنه منشغل بأولاده فقط .

مختار أبو المجد (خالد النبوي ) يستسلم لطلب أولاده بشأن إجراء الإنتخابات فى المنزل وتحديد من سيتولي إدارة شؤون المنزل.

أحمد زميل مني (هاجر السراج) يتقدم لها ويذهب لمقابلة والدها مختار أبو المجد .

كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) يذهب إلى مختار أبو المجد (خالد النبوي) ويطلب إستضافته بالبرنامج ليتناقش عن سبب رفضه بيع المنزل ولكن مختار يرفض.

مختار أبو المجد (خالد النبوي) يفاجئ مي (حلا شيحة ) بوجود محل ليتيح لها أن تفتتح المشروع الخاص بها (المخبز) .

txt

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 10.. نور النبوي يطلب من جدته إقناع والده ببيع المنزل

txt

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 9 .. القبض على خالد النبوي بسبب أولاده

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل امبراطورية م أبطال مسلسلات رمضان كواليس مسلسلات رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

موعد صرف معاش أبريل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

مسلسل صدفة الحلقة 11.. ريهام حجاج تعترف لنور إيهاب بأنها شقيقتها

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 11.. احتفال جيهان الشماشرجي وصدقي صخر بخطبتهما

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

مسلسل صدفة الحلقة 10.. ياسمين رحمي تكشف سر زواج ريهام حجاج

يا مداح يا طيب.. بدرية طلبة تهنئ حمادة هلال بعيد ميلاده

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 10.. نور النبوي يطلب من جدته إقناع والده ببيع المنزل

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ترشيحاتنا

بلينكن: نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

سامح شكري: مصر تبذل كل ما بوسعها للحد من العمليات العسكرية بغزة

أوضاع كارثية.. سامح شكري: مقـ.تل 22 ألفا من النساء والأطفال بقطاع غزة

بلينكن: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

بلينكن عن التدخل البري في رفح: الرئيس بايدن كان واضحا منذ البداية

حفلة شوي وفطار جماعي في فناء مدرسة المتفوقين بالبحر الأحمر.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب وآيتن عامر بنفس الفستان والسبب في الخلاف بينهما .. شاهد

نشرة المرأة والصحة| هبة مجدي تتألق بإنستجرام.. توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان .. ليلى علوي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ