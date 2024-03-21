مسلسل إمبراطورية م الحلقة 11.. هاجر السراج تطلب من حلا شيحة الابتعاد عن والدها

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده .

ذهاب مني (هاجر السراج) إلى مي ( حلا شيحة) لتتطلب منها أن تبعد عن والدها لأنه منشغل بأولاده فقط .

مختار أبو المجد (خالد النبوي ) يستسلم لطلب أولاده بشأن إجراء الإنتخابات فى المنزل وتحديد من سيتولي إدارة شؤون المنزل.

أحمد زميل مني (هاجر السراج) يتقدم لها ويذهب لمقابلة والدها مختار أبو المجد .

كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) يذهب إلى مختار أبو المجد (خالد النبوي) ويطلب إستضافته بالبرنامج ليتناقش عن سبب رفضه بيع المنزل ولكن مختار يرفض.

مختار أبو المجد (خالد النبوي) يفاجئ مي (حلا شيحة ) بوجود محل ليتيح لها أن تفتتح المشروع الخاص بها (المخبز) .

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.