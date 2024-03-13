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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة3.. حلا شيحا تعتذر لخالد النبوي بعد كلامها الأخير

صدى البلد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "إمبراطورية ميم" العديد من الأحداث المثيرة.

ذهبت مي (حلا شيحا) إلى مختار (خالد النبوي) لتتأسف له بعد المشادة التى حدثت بينهما فى المدرسة.


تعارف بين مروان (نور النبوي) وزميلته مادي (مايان السيد) فى الجامعة.

حدوث صدام قوي بين مروان (نور النبوي) ووالده مختار أبو المجد (خالد النبوي) بسبب تحكمه وفرض سلطته عليه.

مختار أبو المجد(خالد النبوي) يتذكر زوجته ميسون (سلاف فواخرجي) وهى توصيه على الأولاد قبل وفاتها بعد أن تدهورت حالتها الصحية.

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إمبراطورية ميم الحلقة 1.. احتفال خالد النبوي بعيد ميلاد شقيقته

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 .. خالد النبوي يرفض بيع منزله

ومسلسل إمبراطورية ميم يعرض حصريا على قناة dmc

ملخص الأحداث: 
مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

أبطال المسلسل: 
ومسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم أحدث أعمال خالد النبوي كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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