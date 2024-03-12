مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 .. خالد النبوي يرفض بيع منزله

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث المثيرة.

وبدأت الحلقة بمجيء احدي الفتيات التى تعمل فى مجال العقارات (نادين ) لتطلب من مختار أبو المجد (خالد النبوي) بيع منزله الذى يسكن فيه مع أولاده وشقيقته ، ولكنه رفض.

مختار أبو المجد (خالد النبوي) يكتب رسالة بخط اليد إلى زوجته الراحلة ميسون (سلاف فزاخرجي) بأنه لا يمكن أن يبيع المنزل تحت أى ضغط.

مايان السيد تتعرف على مروان (نورالنبوي ) فى الجامعة وتتطلب منه أن يوصلها لمنزلها دون أن تكشف له أى تفاصيل عنها.

ذهاب فتاة العقارات نادين إلى مختار أبو المجد (خالد النبوي) مجددا ، لتضاعف المبلغ الذى تعرضه عليه لكنه يستمر فى الرفض.

ومسلسل إمبراطورية ميم يعرض حصريا على قناة dmc

ملخص الأحداث:

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال المسلسل:

ومسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيخة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.