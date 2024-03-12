عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 .. خالد النبوي يرفض بيع منزله

صدى البلد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث المثيرة.
وبدأت الحلقة بمجيء احدي الفتيات التى تعمل فى مجال العقارات (نادين ) لتطلب من مختار أبو المجد (خالد النبوي) بيع منزله الذى يسكن فيه مع أولاده وشقيقته ، ولكنه رفض.

مختار أبو المجد (خالد النبوي) يكتب رسالة بخط اليد إلى زوجته الراحلة ميسون (سلاف فزاخرجي) بأنه لا يمكن أن يبيع المنزل تحت أى ضغط.

مايان السيد تتعرف على مروان (نورالنبوي ) فى الجامعة وتتطلب منه أن يوصلها لمنزلها دون أن تكشف له أى تفاصيل عنها.

ذهاب فتاة العقارات نادين إلى مختار أبو المجد (خالد النبوي) مجددا ، لتضاعف المبلغ الذى تعرضه عليه لكنه يستمر فى الرفض.

ومسلسل إمبراطورية ميم يعرض حصريا على قناة dmc

ملخص الأحداث: 
مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

أبطال المسلسل: 
ومسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان 2024 أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني.. ويؤكد على الحقوق المشروعة في الدولة المستقلة

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

موضوعات متعلقة

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 2.. الاحتفال بعيد ميلاد شريف سلامة في العيادة

بعد غنائها تتر نهاية "نعمة الأفوكاتو".. مي عمر توجه رسالة شكر إلى بسمة بوسيل

مسلسل صدفة الحلقة1.. ريهام حجاج تكشف لخالد الصاوي سرا عن خيانة ابنته

إمبراطورية ميم الحلقة 1.. احتفال خالد النبوي بعيد ميلاد شقيقته

كامل العدد بلس 1.. زيارة شريف سلامة لصديقه الراحل مصطفى درويش بالمقابر

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

ترشيحاتنا

أمير كرارة: مش هعتزل الفن.. وهقلل شغل بس

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

لو شاب يعرف بنت ويشجعها على الصلاة هل هذا حلال؟.. رد حاسم من علي جمعة

الإمارات تعلن تكثيف مساعداتها الإنسانية إلى غزة خلال شهر رمضان

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني.. ويؤكد على الحقوق المشروعة في الدولة المستقلة

وقف التصوير.. مي عمر تهدد رامز جلال في "جاب من الآخر"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق آودي RS5 كوبيه وRS Q3 Sportsback في السوق المصري .. صور

جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

مشروب رمضاني يعالج الجسم كله حتى البشرة

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ