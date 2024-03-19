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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 9 .. القبض على خالد النبوي بسبب أولاده

خالد النبوي وأولاده
خالد النبوي وأولاده من مسلسل إمبراطورية م

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده وأساليب الضغط المختلفة حتى يستسلم للموافقة على فكرة الانتخابات.

بدأ محمود (محمود حافظ) يعبر لنادية (نشوي مصطفي ) عن حبه لها ويوعدها أنه سيقنع والدته (ليلي عز العرب ) بزواجه منها.


أولاد مختار أبو المجد (خالد النبوي) يحاولون مضايقته لأجل الموافقة على إقامة الانتخابات لمعرفة من الذى له الحق فى إدارة شؤون المنزل.

القبض على مختار أبو المجد (خالد النبوي) بعد اتهام جاره بسرقة الكلب الخاص به من الفيلا الذى سرقه أولاده ولكن تم الإفراج عنه.

حزن وتأثر مختار أبو المجد (خالد النبوي) وأولاده بعد زيارتهما لزوجته ميسون (سلاف فواخرجي ) فى المقابر.

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يحاول إقناع والده بإجراء انتخابات

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة7 .. محمد محمود عبد العزيز يعتذر لحلا شيحة على طريقته الخاصة

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024

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