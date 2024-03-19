مسلسل إمبراطورية م الحلقة 9 .. القبض على خالد النبوي بسبب أولاده

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده وأساليب الضغط المختلفة حتى يستسلم للموافقة على فكرة الانتخابات.

بدأ محمود (محمود حافظ) يعبر لنادية (نشوي مصطفي ) عن حبه لها ويوعدها أنه سيقنع والدته (ليلي عز العرب ) بزواجه منها.



أولاد مختار أبو المجد (خالد النبوي) يحاولون مضايقته لأجل الموافقة على إقامة الانتخابات لمعرفة من الذى له الحق فى إدارة شؤون المنزل.

القبض على مختار أبو المجد (خالد النبوي) بعد اتهام جاره بسرقة الكلب الخاص به من الفيلا الذى سرقه أولاده ولكن تم الإفراج عنه.

حزن وتأثر مختار أبو المجد (خالد النبوي) وأولاده بعد زيارتهما لزوجته ميسون (سلاف فواخرجي ) فى المقابر.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.