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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يحاول إقناع والده بإجراء انتخابات

خالد النبوي ونور
خالد النبوي ونور خالد النبوي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد واولاده.

وظهرت علامات الحب بين محمود (محمود حافظ) ومديحة (نشوي مصطفي).

ويحاول كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز) إقناع طليقته مي (حلا شيحة) بالتخلي عن المنزل وبيعه لشركة عقارات مقابل مبلغ ضخم.

ومروان (نور النبوي) يقرر إقامة إنتخابات فى المنزل لمعرفة من الذى له سلطة فى إدارة قرارات المنزل ويصطدم مع والده.

 

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة7 .. محمد محمود عبد العزيز يعتذر لحلا شيحة على طريقته الخاصة

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. رفض حلا شيحة بيع منزلها وظهور رشا مهدي

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم أحداث مسلسل إمبراطورية ميم أخبار مسلسلات رمضان أحدث أعمال خالد النبوي مسلسلات رمضان 2024

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