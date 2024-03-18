مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يحاول إقناع والده بإجراء انتخابات

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد واولاده.

وظهرت علامات الحب بين محمود (محمود حافظ) ومديحة (نشوي مصطفي).

ويحاول كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز) إقناع طليقته مي (حلا شيحة) بالتخلي عن المنزل وبيعه لشركة عقارات مقابل مبلغ ضخم.

ومروان (نور النبوي) يقرر إقامة إنتخابات فى المنزل لمعرفة من الذى له سلطة فى إدارة قرارات المنزل ويصطدم مع والده.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.