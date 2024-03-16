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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

امبراطورية م الحلقة 6 .. نور النبوي يحاول إقناع والده ببيع المنزل

خالد النبوي ونور
خالد النبوي ونور النبوي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "إمبراطورية م" العديد من المواقف الطريفة.

يحاول مروان (نور النبوي) إقناع والده وإخواته ببيع المنزل ، ولكنه يستمر فى الرفض.

مختار أبو المجد (خالد النبوي) يتذكر اللحظات الأخيرة فى حياة زوجته ميسون (سلاف فواخرجي) قبل وفاتها.

مروان (نور النبوي) يزور زميلته مادي (مايان السيد) ليطمئن عليها.

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إمبراطورية ميم الحلقة 5.. ظهور علامات الإعجاب بين خالد النبوي وحلا شيحة

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. رفض حلا شيحة بيع منزلها وظهور رشا مهدي

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة3.. حلا شيحا تعتذر لخالد النبوي بعد كلامها الأخير

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 .. خالد النبوي يرفض بيع منزله

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.
 

ملخص الأحداث


مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 
 

أبطال مسلسل إمبراطورية م


مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

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