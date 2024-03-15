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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إمبراطورية ميم الحلقة 5.. ظهور علامات الإعجاب بين خالد النبوي وحلا شيحا

خالد النبوي وحلا
خالد النبوي وحلا شيحا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده.

ومازال مختار أبو المجد (خالد النبوي) يرفض بيع منزله بالرغم أن المقابل مبلغ ضخم.

ظهور علامات الإعجاب بين مختار أبو المجد (خالد النبوي) ومي (حلا شيحا).

كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) يتهجم على طليقته مي (حلا شيحا) بعد أن شاهد مختار (خالد النبوي) وهو خارج من منزلها.

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. رفض حلا شيحا بيع منزلها وظهور رشا مهدي

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة3.. حلا شيحا تعتذر لخالد النبوي بعد كلامها الأخير

يعرض مسلسل  إمبراطورية حصريا على قناة dmc دراما وdmc.
 

ملخص الأحداث: 
مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 
 

أبطال المسلسل: 
مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم أخبار خالد النبوى أحدث أعمال خالد النبوي

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