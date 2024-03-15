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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

 

يعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" يوميا على قناة dmc دراما فى الساعة ٦ مساءا وعلى قناة dmc.

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم" اليوم الجمعة. 

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "إمبراطورية ميم":

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة والمثيرة.
 
ذهاب (ليلي عز العرب) إلى زوج ابنتها مختار أبو المجد(خالد النبوي) لتقنعه بمصالحة نجله مروان (نور النبوي ) بعد نزاعهما الأخير.
ذهاب مي (حلا شيحا) إلى منزل مختار أبو المجد (خالد النبوي).
 
ذهاب سلمي (رشا مهدي) إلى منزل طليقة زوجها مي (حلا شيحا) وحدوث مشادة كوميدية بينها وبين حبيبة (ابنة حلا شيحا).

ذهاب فتاة العقارات لتقنع كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) لتقنعه ببيع منزل طليقته مي (حلا شيحا) لكنه لا يقبل بسبب رفضها.

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة3.. حلا شيحا تعتذر لخالد النبوي بعد كلامها الأخير

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 .. خالد النبوي يرفض بيع منزله


 
كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) يذهب لطليقته مي(حلا شيحا) ويحاول يقنعها ببيع المنزل ولكنها تستمر فى الرفض.


ملخص الأحداث: 
ومسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال المسلسل: 
ومسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

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مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

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