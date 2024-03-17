مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة7 .. محمد محمود عبد العزيز يعتذر لحلا شيحة على طريقته الخاصة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث المثيرة بين مختار أبو المجد وأولاده.

وليلي عز العرب ترفض زواج نجلها محمود (محمود حافظ) من نادية(نشوي مصطفي) .

مختار (خالد النبوي ) ومي (حلا شيحة) يستمروا فى رفض منزلهم مقابل مبلغ مالي كبير.

مجدي يستسلم ويوافق على بيع منزله دون الإعلان عن ذلك لبقية السكان.

كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) يعتذر لطليقته مي (حلا شيحة ) على أخر تصادم حدث بينهما ويقدم لها خاتم من الماس .

مختار(خالد النبوي) يرفض سفر ابنته مني (هاجر السراج) لبعثة خارج البلاد.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم حصريا على قناة dmc دراما وdmc.



ملخص الأحداث



مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.



أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.