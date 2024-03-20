مسلسل إمبراطورية م الحلقة 10.. نور النبوي يطلب من جدته إقناع والده ببيع المنزل

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "إمبراطورية ميم" العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده.

مروان أبو المجد (نور النبوي) يستمر فى محاولاته لإقناع والده بإجراء الانتخابات عن طريق الضغط عليه من قبل أولاده الـ٦.

مروان (نور النبوي) وأخواته يذهبون لجدتهما (ليلي عز العرب) ليطلبوا منها أن تقنع والدهم مختار بأن يستسلم لبيع المنزل مقابل المبلغ الضخم الذي عرض عليه من شركة العقارات المسئولة عن الشراء.

وشهدت الحلقة، اجتماعا بين المدير التنفيذى لشركة يحيي شاكر العقارية مع سكان المنطقة لإقناعهم ببيع منزلهم كما وذهاب مندوبة العقارات لمقابلة مروان أبو المجد (نور النبوي) لإقناعه بالبيع.

حزن مايا(إلهام صفي الدين) على وفاة قطتها ذكية التى كانت متعلقة بها ومختار ابو المجد يقرر دفنها فى حديقة المنزل.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.