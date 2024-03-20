عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 10.. نور النبوي يطلب من جدته إقناع والده ببيع المنزل

صدى البلد

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "إمبراطورية ميم" العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده.

مروان أبو المجد (نور النبوي) يستمر فى محاولاته لإقناع والده بإجراء الانتخابات عن طريق الضغط عليه من قبل أولاده الـ٦.

مروان (نور النبوي) وأخواته يذهبون لجدتهما (ليلي عز العرب) ليطلبوا منها أن تقنع والدهم مختار بأن يستسلم لبيع المنزل مقابل المبلغ الضخم الذي عرض عليه من شركة العقارات المسئولة عن الشراء.

وشهدت الحلقة، اجتماعا بين المدير التنفيذى لشركة يحيي شاكر العقارية مع سكان المنطقة لإقناعهم ببيع منزلهم  كما وذهاب مندوبة العقارات لمقابلة مروان أبو المجد (نور النبوي) لإقناعه بالبيع.

حزن مايا(إلهام صفي الدين) على وفاة قطتها ذكية التى كانت متعلقة بها ومختار ابو المجد يقرر دفنها فى حديقة المنزل.

txt

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 9 .. القبض على خالد النبوي بسبب أولاده

txt

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يحاول إقناع والده بإجراء انتخابات

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم أحداث مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

موضوعات متعلقة

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

سلوى محمد علي: انتصار موهبة متميزة طوال عمرها

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

أشرف زكي: عزاء محمود الشاذلي لم يحدد حتى الآن |خاص

ميمي جمال لـ صدى البلد: مسلسل الحشاشين مميز |خاص

مسلسل صدفة الحلقة 9 .. خالد الصاوي يكتشف أن ريهام حجاج ابنته

ترشيحاتنا

لفافات هيروين.. الجنايات تبرئ شقيقين من تهمة تجارة المخدرات ببولاق الدكرور

الخارجية الأمريكية: موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة لم يتغير

في غفلة منها .. سقوط المتهمين بسرقة حقيبة فتاة أجنبية بالعجوزة

واشنطن تعلن موقف بلينكن من حضور اجتماع مع الوفد الإسرائيلي بشأن رفح

آلاف المصلين من جنسيات مختلفة يؤدون العشاء والتراويح بالأزهر.. فيديو

منهم مصر .. بلينكن يجتمع مع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

ضيق أوي وبطنها مكشوف .. ظهور مثير لـ جوهرة

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ