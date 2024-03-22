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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين الجديدة وسعر رغيف العيش عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية يبحث عنها الكثير من المصريين خلال الساعات القليلة الماضية.


أسعار البنزين الجديدة


أسعار البنزين الجديدة تضمنت ، سعر بنزين 80 وسعر بنزين 92 وسعر بنزين 95 وسعر السولار واسطوانات الغاز بالإضافة إلي سعر رغيف العيش ليجيب عنها صدى البلد في السطور القادمة.


وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن أسعار البنزين الجديدة ، ليكون قيمة لتر بنزين 80 الجديد11 جنيها وسعر لتر بنزين 92 الجديد 12.5 وسعر لتر بنزين 95 الجديد 13.5.
وفى ذات السياق حددت لجنة تسعير المواد البترولية ، سعر السولار الجديد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات ، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلى بـ 100 جنيه .
وجاءت الأسعار كالآتي قبل وبعد الزيادة :
بنزين 80: 10 جنيهات  - 11 جنيهاً
بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيها
بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيها
السولار  : 8.25 جنيها - 10 جنيهات
أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه.
وكانت أعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم الجمعة 22 مارس 2024، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

سعر رغيف العيش 


على جانب آخر قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بـ السولار أو الغاز، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لـ الحكومة.


وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 

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