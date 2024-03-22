تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي :

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيها

بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيها

السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات

أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه.