التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة

الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، أسعار البنزين والمحروقات الجديدة في مصر، حيث تم رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما نشرت قرار لجنة تسعير المواد البترولية حول زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه

وجاءت الأسعار كالاتي :

أسعار المنتجات البترولية التالية إعتباراً من يوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :



البنزين 95 13.50 جنيه / لتر .

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.

الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .

البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .

وفيما يخص أسعار المازوت حددت سعر طن المازوت ٧٥٠٠ تسليم مستودعات التوزيع لقطاعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات الأخرى، و١٥٠٠ الصناعات الغدائية، و٢٥٠٠ شركات انتاج الكهرباء والطاقة