عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تكشف أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار

تموين السيارات
تموين السيارات

اجتمعت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وأكدت أنه فى ضوء النتائج الإيجابية  لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا  ومنها اجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة النقل و شحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة احداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة ، وعليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة و تصحيح  أسعار المنتجات البترولية التالية إعتباراً من يوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :
 

البنزين 95       13.50 جنيه / لتر .
البنزين 92       12.50  جنيه / لتر.
البنزين 80       11  جنيه / لتر.
السولار           10  جنيه / لتر.
غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3 .
البوتاجاز         100  جنيه / اسطوانة .

أسعار المنتجات البترولية أسعار بيع المنتجات الإصلاح الاقتصادى البنزين 80 البنزين التسعير التلقائي للمنتجات البترولية البوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

ترشيحاتنا

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على غزة | شاهد

البترول تكشف أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة

أسعار البنزين الجديدة.. اعرف سعر لتر السولار زاد كام بداية من اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ