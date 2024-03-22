البترول تكشف أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وأكدت أنه فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا ومنها اجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة النقل و شحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة احداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة ، وعليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة و تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية إعتباراً من يوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :



البنزين 95 13.50 جنيه / لتر .

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتر.

السولار 10 جنيه / لتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .

البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة .