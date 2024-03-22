الميرغني: مصطفى شوبير سيشارك في لقاء مصر ونيوزيلندا بسبب والده

أكد أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لن يقوم بتغييرات كثيرة في تشكيل المنتخب، مشيرًا إلى أنه يتوقع الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وهو من أفضل الحراس ولديه ثبات انفعالي كبير مع الأهلي وشارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك ظهر بمستوى طيب في نهائي كأس مصر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مصطفى شوبير قد يشارك في المباراة بسبب دعم والده أحمد شوبير للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، ولذلك توقعي الشخصي أن يشارك مصطفى أساسيًا، وهو حارس جيد ويستطيع تحمل المسئولية، ولكن من يستحق اللعب هو محمد أبوجبل بشكل أساسي في لقاء نيوزيلندا".

وأضاف: "تشكيلة المنتخب قد تضم أيضا محمد هاني، وأحمد حجازي، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد حمدي قد يلعب اساسيا لحين عودة أحمد فتوح مجددًا، ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور في الوسط، وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد في الخط الأمامي".

وواصل: "حسام حسن يحب اللعب الهجومي دائما، ويضغط على أي منافس، وأعتقد أنه لن يغير طريقة لعبه، وسيلعب منتخب مصر بضغط عالٍ على نيوزيلندا، وأحمد حجازي وعبدالمنعم مع حمدي فتحي من عناصر قوة المنتخب المصري وقادرين على التعامل مع الكرات العالية".

وأكمل: "أحمد حجازي لديه عقلانية كبيرة، ولا يجازف أمام مهاجم ويتفادي المواقف التي يكون فيها سرعات، وقادر على التعامل جيدًا مع تلك المواقف".