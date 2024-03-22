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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

دلعي جوزك وأولادك..أفضل تطبيقات الطبخ المجانية في رمضان 2024

صدى البلد

يعتبر رمضان شهرٌ مباركٌ مليءٌ بالعبادة والروحانيات، وفرصةٌ رائعةٌ لإعادة تقييم حياتنا وترتيبها.

 ويُعدّ الطبخ أحد أهم مظاهر رمضان، حيث يجتمع أفراد العائلة حول مائدة الإفطار لتناول أشهى المأكولات. يُمكن أن يكون هاتفك الذكي أداةً مفيدةً في رمضان، حيثُ تُساعدك تطبيقات الطبخ على تحضير أشهى الأطباق بسهولة وسرعة.

 

إليك أفضل تطبيقات الطبخ المجانية في رمضان 2024:

 

1. Cookpad:

• من أشهر تطبيقات الطبخ في العالم.

• يضمّ قاعدة بياناتٍ ضخمةً من الوصفات من مختلف أنحاء العالم.

• يُمكنك البحث عن الوصفات حسب المكونات أو اسم الطبق أو نوع المطبخ.

• يُمكنك مشاركة وصفاتك الخاصة مع الآخرين.

2. Kitchen Stories:

• يُقدم وصفاتٍ مُصورةً بخطواتٍ سهلةٍ.

• يُمكنك حفظ الوصفات المفضلة لديك في قائمة خاصة.

• يُمكنك إنشاء قائمة تسوق من مكونات الوصفة.

• يُقدم نصائح وحيلًا للطبخ.

3. Yummly:

• يُقدم وصفاتٍ مُخصصةٍ حسب ذوقك واهتماماتك.

• يُمكنك البحث عن الوصفات حسب المكونات أو اسم الطبق أو نوع المطبخ.

• يُمكنك حفظ الوصفات المفضلة لديك في قائمة خاصة.

• يُمكنك إنشاء قائمة تسوق من مكونات الوصفة.

4. Tasty:

• يُقدم وصفاتٍ قصيرةً وسهلةً في فيديوهاتٍ جذابةٍ.

• يُمكنك البحث عن الوصفات حسب المكونات أو اسم الطبق أو نوع المطبخ.

• يُمكنك حفظ الوصفات المفضلة لديك في قائمة خاصة.

• يُمكنك إنشاء قائمة تسوق من مكونات الوصفة.

5. BigOven:

• يضمّ قاعدة بياناتٍ ضخمةً من الوصفات من مختلف أنحاء العالم.

• يُمكنك البحث عن الوصفات حسب المكونات أو اسم الطبق أو نوع المطبخ.

• يُمكنك حفظ الوصفات المفضلة لديك في قائمة خاصة.

• يُمكنك إنشاء قائمة تسوق من مكونات الوصفة.

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