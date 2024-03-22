بعد رفع أسعار البنزين .. حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس بسبب الأجرة

تشن الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة على مواقف السرفيس والميكروباص بالقاهرة والجيزة لمراقبة السائقين ومنع رفع تعريفة الركوب التي اقرتها كل محافظة بعد رفع اسعار البنزين.

وعززت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال على الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية.

كثفت الإدارة العامة للمرور لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين .

ومن جانبها شكلت مديرية امن الجيزة غرفة عمليات تضم كل من الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة وادارة المرور ومباحث التموين لمتابعة الحالة الأمنية وشن الحملات على مواقف السرفيس للتاكد من الالتزام بالتعريفة وضبط المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم أستغلال المواطنين، مشددآ علي متابعة المواقف علي مدار اليوم والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما أكد محافظ الجيزة ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لقرار لجنة التسعير التلقائي مع إعلان رقم الشكاوى لإستقبال بلاغات المواطنين بشأن أى مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة وذلك لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة وأستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين.

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