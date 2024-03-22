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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام إسرائيلي: بناء وحدات لتفتيش الفلسطينيين العائدين لشمال قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي، بناء وحدات لتفتيش الفلسطينيين العائدين لشمال قطاع غزة.

وهناك اشتباكات مع الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة

تجدد الغارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية فضائية القاهرة الاخبارية قطاع غزة غزة مجمع الشفاء الطبي

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