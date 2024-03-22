عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي، بناء وحدات لتفتيش الفلسطينيين العائدين لشمال قطاع غزة.
وهناك اشتباكات مع الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة
تجدد الغارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي، بناء وحدات لتفتيش الفلسطينيين العائدين لشمال قطاع غزة.
وهناك اشتباكات مع الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة
تجدد الغارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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