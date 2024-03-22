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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 أسرار تُعيد النجاح لشركتك.. مستشار عقاري يوضح

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور شادي الزيات المستشار العقاري عن رحلته في مجال العقارات وأسرار نجاح الشركات، قائلًا إنه دخل هذا المجال عن طريق الصدفة، حيث أنه ترك مجال التدريس الجامعي وانتقل لمجال العقارات، معقبًا: “انك تشتغل من خلال كتاب مختلف تماما عن انك تشتغل بايدك”.
 

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العمل بروح المقاتل

وأضاف “الزيات” خلال حواره في بودكاست “بيت كاست” أنها كانت أصعب خطوة اتخذها، موضحًا بعض الخطوات التي يتبعها في إعادة النجاح للشركات وهي، الاستعانة مرة أخرى بالكوادر التي أقامت الشركة مسبقًا وإعادة الروح وصورة الشركة.

 

وتابع الدكتور شادي الزيات المستشار العقاري أن يحب العمل في مجاله بروح المقاتل ويحرص على الوقوف بين موظفيه لمتابعة سير العمل، مشيرًا إلى أنه لديه خبرة كبيرة في التعامل في مجال العقارات.

أسرار نجاح العقارات شادى الزيات بودكاست مجال العقارات

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