12 ألف جنيه .. فرص عمل للشباب فى مجال العقارات

تسعي مؤسسات الدولة إلي توفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص حيث توفر وظائف فى تخصصات عدة تتناسب مع الجميع.



فرص عمل الشباب والرياضة



كما يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل دوري عن فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص.



وتتوفر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة كبرى بمجال العقارات، بمرتبات مجزية وحقوق وظيفية مغرية.



مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- تتضمن التخصصات المطلوبة مبيعات جديدة.

- وأيضا مستشار عقارات.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- خبرة من 3 سنوات لأقل في مجال العقارات أو المجالات ذات الصلة.

- يشترط خبرة في مجال المبيعات.

- عرض وملف شخصي (أ).

- مستوى جيد جدا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

يحصل المُتقدم للوظيفة على مجموعة من المميزات والتي تتضمن الحصول علي رواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتصل إلى 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى العمولة.

- كما تتضمن المميزات التأمين الاجتماعي والطبي.

- شريحة SIM.

- مواعيد العمل من 10.00 صباحًا إلى 7.00 مساءً

- أيام العطلة: الجمعة والسبت.

- يعمل المقبول في الوظائف، في فروع الشركة بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.



كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.