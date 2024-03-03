عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 ألف جنيه .. فرص عمل للشباب فى مجال العقارات

فرص عمل
فرص عمل

تسعي مؤسسات الدولة إلي توفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص حيث توفر وظائف فى تخصصات عدة تتناسب مع الجميع.


فرص عمل الشباب والرياضة 


كما يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل دوري عن فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

txt

بدون مؤهل .. فرص عمل مجزية للشباب| تفاصيل

txt

فتح باب التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج.. تفاصيل


وتتوفر فرص عمل الشباب والرياضة  في شركة كبرى بمجال العقارات، بمرتبات مجزية وحقوق وظيفية مغرية.


مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- تتضمن التخصصات المطلوبة مبيعات جديدة.

-  وأيضا مستشار عقارات.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- خبرة من 3 سنوات لأقل في مجال العقارات أو المجالات ذات الصلة.

- يشترط خبرة في مجال المبيعات.

- عرض وملف شخصي (أ).

- مستوى جيد جدا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

يحصل المُتقدم للوظيفة على  مجموعة من المميزات والتي تتضمن الحصول علي رواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتصل إلى 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى العمولة.

- كما تتضمن المميزات التأمين الاجتماعي والطبي.

- شريحة SIM.

- مواعيد العمل من 10.00 صباحًا إلى 7.00 مساءً

-  أيام العطلة: الجمعة والسبت.

- يعمل المقبول في الوظائف، في فروع الشركة بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.


كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

txt

لو خريجة شريعة.. اعرفي موعد التقديم على وظائف النيابة العامة للإناث

txt

فرصة للشباب.. العمل تفتح باب التسجيل على وظائف بالخارج.. اعرف الرابط والخطوات

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل فرص عمل للشباب توفير فرص عمل للشباب توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

موضوعات متعلقة

بدون مؤهل .. فرص عمل مجزية للشباب| تفاصيل

وظائف خالية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحا برغبة إلى الحكومة

التموين: 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات على مساحة 404 أفدنة

بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الأكبر| انخفاض في أسعار هذا النوع من السيارات.. إيه الحكاية ؟

بالإنفوجراف... نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية والمركز التكنولوجي

حال إقامتها.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ