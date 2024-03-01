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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لو خريجة شريعة.. اعرفي موعد التقديم على وظائف النيابة العامة للإناث

وظائف
وظائف

يسعي خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 إلى معرفة موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاونة نيابة وذلك بعد إعلانها من قبل النيابة العامة.

موعد التقديم فى وظائف النيابة العامة

ويمكن لخريجي كليات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة تقديم  الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة للإناث من دفعة 2023  خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

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لو خريج شريعة .. اعرف موعد التقديم على وظائف النيابة العامة

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وظائف النيابة العامة 2024 للإناث 


حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، وبدأت من يوم 28 فبراير وتستمر حتى 7 مارس المقبل.


حيث تم سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للذكور، فى الفترة من 3 فبراير وانتهت الخميس 8 فبراير.

شروط التقديم في وظائف معاون نيابة دفعة 2023

هناك العديد من الشروط التي وضعتها النيابة العامة للتقديم في وظائف معاون نيابة للإناث دفعة 2023، حيث جاءت كالتالي:

- يشترط أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

- ألا يزيد عمرها عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقر نيابات الاستئناف والنيابات بالكلية والجدول المرفق بالملف.

- ثم تسجيل المتقدمة إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف النيابة العامة

- تتضمن الأوراق المطلوبة التقديم في وظائف النيابة العامة صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

- يتم تقديم صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

- يتم تسجيل  البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني

- بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

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وظائف معاون نيابة دفعة 2023 للذكور


وبالنسبة للذكور بدءت فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور،  من يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، واستمرت حتى يوم الخميس الماضي 22 فبراير 2024.

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