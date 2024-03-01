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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج.. تفاصيل

وزير العمل
وزير العمل

دعت وزارة العمل اليوم الجمعة،الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج، إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة.

وأعلنت "الوزارة" ،عن فتح باب التسجيل من اليوم، "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة "عامل زراعي" ، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج ، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية،للعمالة المصرية المؤهلة ،على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg ، مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل،يدوياً بديوان عام "الوزارة".

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ،توجيهات وزير العمل ،بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة ، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية..وحددت المدير العام ، خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى،بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها :1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة ..2- إختيار "تسجيل راغبي العمل " ..3- تسجيل البيانات كالتالي :-اختيار رغبة "العمل بالخارج" ..-اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج " ..- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر و تاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل.. -الاحتفاظ بكلمة السر.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات ،واصدار النشرة  نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص ،وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي ،موسمية أو دائمة ،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات .

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