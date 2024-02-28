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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف المتاحة التي أعلنتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وحاجتها لندب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

طريقة التقديم بوظائف الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وأوضحت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التقديم لشغل الوظائف يتم من خلال عدد من الخطوات تأتي على النحو التالي:

 

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية (pdf).

- إرفاق بيان الحالة الوظيفية موضحاً به الدرجة الوظيفية وتاريخ الحصول عليها (pdf).

- إرفاق شهادات الخبرة (pdf).

إفادة بأن المتقدم معين على الموازنة العامة (pdf).

- التقديم فقط عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة ولن يقبل التقدم بغير ذلك.

- استيفاء نموذج التقدم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

- رفع المستندات الدالة على البيانات المطلوبة مرفقًا بها السيرة الذاتية.

- إرفاق صورة حديثة (pdf).

- المهارات والخبرات (pdf).

- إرفاق السيرة الذاتية (pdf).

مقر التقدم لشغل الوظائف

كما أوضحت الهيئة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين لتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية بمقر الهيئة في حالة القبول على العنوان التالي (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية – الحي الحكومي _ مبني الهيئات _ العاصمة الإدارية الجديدة).

الوظائف المتاحة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أخصائى تسويق

مصمم جرافيك (Graphic Designer)

أخصائى تنمية أعمال

تفاصيل الوظائف المتاحة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية


شروط التقدم لوظيفة أخصائى تسويق
أخصائى تسويق

تأتي شروط شغل الوظيفة على النحو التالي:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق ماجستير تسويق MBA (ميزة إضافية)

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التسويق التقليدي والرقمي.

- تخطيط وتنفيذ حملات تسويقية.

- إعداد وتنفيذ استراتيجيات لزيادة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

- مهارات فنية في قياس وتحليل الأداء باستخدام Google Analytics أو أدوات مناظرة.

- معرفة عميقة باستخدام أدوات التسويق الرقمى على وسائل التواصل الاجتماعي.

- تحليل البيانات وإعداد التقارير.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- مهارات تواصل.

شروط التقدم لوظيفة مصمم جرافيك
مصمم جرافيك Graphic Designer

- شروط شغل الوظيفة أن يكون لديه خبرة ببرامج (InDesign- Illustrator- Photoshop)، وأن يكون لديه خبرة بأعمال موشن جرافيك Motion Graphics باستخدام برامج (Adobe Premier- After Effect).

شروط التقدم لوظيفة أخصائى تنمية أعمال
ثانيًا: أخصائى تنمية أعمال

تأتي شروط شغل الوظيفة على النحو التالي:

- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال الطبي خاصة إدارة المنشآت الصحية.

- خبرة في مجال رضا المتعاملين.

- خبرة في إعداد التقارير والدراسات التسويقية

- مهارات تفاوض وتواصل.

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