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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون مؤهل .. فرص عمل مجزية للشباب| تفاصيل

وظائف
وظائف

تسعي الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للعمل من خلال  الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر .

فرص عمل الشباب والرياضة 


فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

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تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، فرص عمل في إحدى الشركات المتخصصة فى بيع مستلزمات المحجبات والتي أعلنت عن حاجتها لمجموعة من التخصصات تتضمن ما يلي :-

- موظف مبيعات حاصل على مؤهل متوسط أو عال.

- كما تتضمن التخصصات محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، ولديه خبرة لا تقل عن 6 أشهر.

- نجار، لا يشترط مؤهل.

- مندوب شحن، لا يشترط مؤهل، ولا بد أن يتوفر لديه وسيلة للتنقل سواء كان موتوسيكل أو غيره.

شروط التقدم للوظائف 


أوضحت وزارة الشباب والرياضة شرط  التقديم الوظائف المعلنة كما يلي :- 

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- كما يشترط التفرغ التام.

- يشترط حسن المظهر.

- يشترط الالتزام.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحصول على رواتب مجزية وعمولات·

- عدد ساعات العمل 9 ساعات·

- توفير مواصلات لبعض الفروع·

- تأمين طبي واجتماعي.

- يعمل المقبولون في فرع الشركة بالقاهرة والجيزة.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

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مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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