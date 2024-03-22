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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزايد الضغط على إسرائيل.. بيان مشترك من بريطانيا وأستراليا بشأن الهجوم المحتمل على رفح

رفح
رفح

أصدرت بريطانيا وأستراليا، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا يشددان فيه على ضرورة الحاجة إلى "وقف فوري للقتال" في غزة، حيث يتزايد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل للتخلي عن هجوم بري مخطط له على مدينة رفح الجنوبية.

وبعد اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الأستراليين والبريطانيين في أديلايد، أصدر الحلفاء بيانا يتشاركون فيه "القلق العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح".

وأكدوا على "إلحاحة الوقف الفوري للقتال في غزة للسماح بتدفق المساعدات وإطلاق سراح الرهائن".

وزعمت إسرائيل أن رفح هي آخر معقل رئيسي لحماس في الجيب الفلسطيني وتصر على أنها لا تستطيع تفكيك المقاومة الفلسطينية دون شن عملية في مدينة غزة الجنوبية.

ومع ذلك، أعرب حلفاء البلاد عن تحفظات عميقة بشأن الخطط، حيث يقدر أن أكثر من 1.3 مليون فلسطيني يحتمون في منطقة رفح بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات إخلاء من شمال غزة ومناطق أخرى في القطاع طوال الأشهر الخمسة الأخيرة من حربه مع حماس.

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