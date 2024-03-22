يغفل عنها الكثير.. أهمية الذهاب إلى صلاة الجمعة في المسجد مبكرا

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم ضرب لنا مثلا لأهمية الذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا.

واستشهد محمود عويس، في فيديو لصدى البلد، عن أهمية الذهاب إلى المسجد مبكرا، بما ورد عن رسول الله أنه قال (إنَّما مَثلُ المُهَجِّرِ إلى الصَّلاةِ كمَثلِ الَّذي يُهْدي البَدَنةَ ، ثُمَّ الَّذي علَى أثرِهِ كالَّذي يُهْدي البَقَرةَ، ثمَّ الَّذي على أثرِهِ كالَّذي يُهْدي الكبَشَ ، ثمَّ الَّذي علَى أثرِهِ كالَّذي يُهْدي الدَّجاجةَ ، ثمَّ الَّذي على أثرِهِ كالَّذي يُهْدي البيضَةَ).

وأضاف، أن الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة في المسجد يزيد فضله وثوابه عن الذي يأتي بعده متأخرا وهكذا حتى يصعد الإمام إلى المنبر.

وتابع: ويحثنا هذا الحديث الشريف على الذهاب إلى صلاة الجمعة في المسجد مبكرا، حتى إذا صعد الإمام على المنبر، طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون إلى خطبة الجمعة.

وأوضح، أن السلف كانوا يبكرون إلى صلاة الجمعة، بل كانوا يبكرون إليها من بعد صلاة الجمعة، فمنهم من كان يمكث في المسجد حتى الصلاة، أو يذهب إلى البيت ليغتسل ويذهب إلى الصلاة.

