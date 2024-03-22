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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دويتو تامر حسني وأصالة فى سحور مي عمر ومحمد سامي

حفل سحور محمد سامي
حفل سحور محمد سامي ومي عمر

أقامت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي حفل سحور لأصدقائهما داخل الوسط الفني احتفالا بنجاح نعمة الافوكاتو.

حرص على حضور حفل السحور كل من تامر حسني والمطربة أصالة وابنتها شام ورضوى الشربيني وأحمد زاهر وليلى أحمد زاهر وغيرهم من الفنانين.

وقدم تامر حسني خلال حفل السحور أغنية دويتو مع المطربة أصالة وسط تفاعل كبير من الحضور الذى تفاعل معهم بالغناء والتصفيق الحاد.
 

 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم

 

مي عمر المخرج محمد سامي نعمة الأفوكاتو تامر حسني أصالة

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