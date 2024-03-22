1.20 ريال لكل مليون وحدة حرارية.. السعودية تعلن زيادة أسعار الغاز



أصدر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قراراً بتعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركتي: "توزيع الغاز الطبيعي"، و"غاز الشرق" في المدينة الصناعية الثانية بالرياض والدمام.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد نص القرار على تعديل تعرفة خدمة شبكة الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتصبح 1.20 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي، ويعدل لشركة غاز الشرق ليصبح 1.53 ريال لكل وحدة.

ويخضع القرار لجميع ما تقضي به الأوامر والأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة وما يطرأ عليها من تعديلات، ويعمل به بدءًا من اليوم ولمدة 5 سنوات ميلادية ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات.

وتستحوذ منطقة الرياض على أعلى نسبة من عدد المصانع من بين مناطق المملكة، بعدد مصانع يتجاوز 4000 مصنع، تليها الدمام بعدد يتجاوز 2.5 ألف مصنع، ويستخدم بعضها الغاز الجاف وقودًا للأفران الصناعية، والمراجل البخارية وغيرها.