عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.20 ريال لكل مليون وحدة حرارية.. السعودية تعلن زيادة أسعار الغاز

السعودية
السعودية

 
أصدر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قراراً بتعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركتي: "توزيع الغاز الطبيعي"، و"غاز الشرق" في المدينة الصناعية الثانية بالرياض والدمام.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد نص القرار على تعديل تعرفة خدمة شبكة الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتصبح 1.20 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي، ويعدل لشركة غاز الشرق ليصبح 1.53 ريال لكل وحدة.

ويخضع القرار لجميع ما تقضي به الأوامر والأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة وما يطرأ عليها من تعديلات، ويعمل به بدءًا من اليوم ولمدة 5 سنوات ميلادية ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات.

وتستحوذ منطقة الرياض على أعلى نسبة من عدد المصانع من بين مناطق المملكة، بعدد مصانع يتجاوز 4000 مصنع، تليها الدمام بعدد يتجاوز 2.5 ألف مصنع، ويستخدم بعضها الغاز الجاف وقودًا للأفران الصناعية، والمراجل البخارية وغيرها.

 

الغاز الرياض الدمام وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.. الكرملين يعترف: روسيا في حالة حرب

صاحبه كلمة السر.. تفاصيل العثور على جثة في مقابر حدائق أكتوبر

محمد عبدالمنعم يقترب من الرحيل عن الأهلي | تفاصيل

نجم الزمالك السابق: تعجبت من عدم وجود "فتوح" مع منتخب مصر

بعد زيادة البنزين والسولار| خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن أسعار السلع: "انتظروا يوليو"

السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ