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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمريكا.. تحطم منطاد في مينيسوتا بعد اصطدامه بخط كهرباء| فيديو

صدى البلد

تحطم منطاد هواء ساخن بعد أن اصطدم بخط كهرباء على جانب الطريق السريع بالقرب من مدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا.
 

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لم يتعرض أحدًا لأذى

وبحسب الشرطة في روتشستر، تسببت رياح قوية في دفع البالون نحو خط الكهرباء، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وبحسب رجال الإطفاء، كان هناك ثلاثة أشخاص على متن المنطاد قبل وقوعه. لكن لم يتعرض أي منهم لأذى.

ويُظهر الفيديو الذي قدمته وزارة النقل في ولاية مينيسوتا لقطات للمنطاد وهو يسقط بالقرب من الطريق السريع 63، بالقرب من مدينة روتشستر، وقبل أن يصطدم بخطوط الكهرباء.

منطاد منطاد هواء ساخن ولاية مينيسوتا البالون يورونيوز

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