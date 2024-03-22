أمريكا.. تحطم منطاد في مينيسوتا بعد اصطدامه بخط كهرباء| فيديو

تحطم منطاد هواء ساخن بعد أن اصطدم بخط كهرباء على جانب الطريق السريع بالقرب من مدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا.



لم يتعرض أحدًا لأذى

وبحسب الشرطة في روتشستر، تسببت رياح قوية في دفع البالون نحو خط الكهرباء، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وبحسب رجال الإطفاء، كان هناك ثلاثة أشخاص على متن المنطاد قبل وقوعه. لكن لم يتعرض أي منهم لأذى.

ويُظهر الفيديو الذي قدمته وزارة النقل في ولاية مينيسوتا لقطات للمنطاد وهو يسقط بالقرب من الطريق السريع 63، بالقرب من مدينة روتشستر، وقبل أن يصطدم بخطوط الكهرباء.