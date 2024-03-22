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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن ترسل طائرة عسكرية إلى السعودية لإسعاف مواطن .. ماذا حدث؟

ارشيفي
ارشيفي

 أرسلت المملكة الأردنية  طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي لإخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية إثر تعرضه لحادث سير خلال وجوده في المملكة العربية السعودية.

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ بين قائد طبابة سلاح الجو الملكي، أنه تم إخلاء مواطن أردني يعمل في المملكة العربية السعودية عبر طائرة عسكرية مزودة بفريق طبي متخصص، مضيفاً أن الحالة العامة للمصاب حرجة.

وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية التي طوقت أعناقهم مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

سلاح الجو الملكي مدينة الحسين الطبية السعودية

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