الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بذكرى العاشر من رمضان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة ثاني جمعة في رمضان تحت عنوان «رمضان شهر الانتصارات»، والتي تنقل من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر في افتتاحات المساجد بـ ثاني جمعة في رمضان، أن تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، (35) مسجدًا، اليوم الجمعة الثانية من رمضان، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (10) مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (947) مليون جنيه.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي