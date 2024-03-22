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رئيس التحرير
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أخبار البلد

طبيب: ممنوع صيام الأطفال المصابين بسكر النوع الأول

الدكتور خالد الخشاب
الدكتور خالد الخشاب

قال الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بالقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفي أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، أن هناك خطورة على صيام الطفل المصاب بسكر النوع الأول.

صيام الطفل المصاب بسكر النوع الأول

واوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاطفال المصاحبين لمرض السكري منقسمين إلي جزئين، اطفال لديهم سكر من النوع الأول أو او سكر معتمد على الانسولين وهذا النوع يكون لدي اغلب الاطفال بنسبة تصل إلي 90%، وأطفال أخرون لديهم نوع يسمي سكر من النوع التاني.

واشار دكتور طب الأطفال بالقصر العيني، أن الأطفال المصابين بسكر النوع الأول الفتوى العامة بشأنهم هو عدم الصيام لان أجسامهم تكون غير قادره على الصيام لفترات طويلة والاستغناء عن الانسولين، والاستغناء عن السوائل وخصوصا المياه لعدد ساعات طويلة.

واضاف أنه يمكن في بعض الحالات الاستثنائية إذا كان مريض السكري ينوي الصيام، فيتحتم عليه مراجعة الطبيب المختص لأخذ الموافقة وفقًا لحالته الصحية وقدرته على ضبط مستوى السكر في الدم، وأن الاطفال المصابين بمرض السكري والذين يستخدمون التكنولوجي مثل مضخة الانسولين لأنهم اطفال قادرين على أن نتحكم في جرعات الانسولين لديهم ، في حالة أنضباط الطفل يسمح له بالصيام، ولكن فتوى الصيام من عدمه بشكل عام فيجب الرجوع إلي الطبيب الخاص بيهم في البداية وهو من يقرر صيام الطفل من عدمه.

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وكان قد قال قال الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، إن بحلول شهر رمضان يفضل الأطفال الصيام كالكبار، ولكن قد تكون هناك مخاطر يمكن أن تتعرض لها صحتهم من الصيام.

وأوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الطفل المصاب بمرض السكري النوع الأول فإنه الفتوي العامة ليهم هو عدم الصيام، ولكن من يسمح لهم بالصيام من الأطفال المصاحبين لمرض السكري فعليهم الالتزام بعض النصائح العامة لهم مثل، تأخير السحور قدر الإمكان لتقليل عدد ساعات الصيام قدر الإمكان ولا يكون هناك استهلاك كبير للأنسولين، بالإضافة إلي الإكثار من شرب المياه.

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