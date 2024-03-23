احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تعمد تعطيل الشبكة المعلوماتية

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عدة ضوابط وآليات لتشغيل الشبكة المعلوماتية ، وأقر القانون عقوبات بالغة لكل من تعمد تعطيلها بالحبس والغرامة.

وفي هذا الصدد، نص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

كما يعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وحال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة .