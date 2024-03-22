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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب نفسية.. جيش الاحتلال والشاباك: صورة المعتقلين من مستشفى الشفاء خطأ بشري

الصورة المنشورة من
الصورة المنشورة من جيش الاحتلال للمعتقلين من مستشفى الشفاء

اعترف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (شاباك)، بوجود أخطاء في الصورة التي زعم فيها اعتقال العشرات من قيادة حماس في مستشفى الشفاء بغزة.

وقال البيان، الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: إن الصورة التي وزعت (بالأمس) كانت "خطأ بشري".

وأنكر جيش الاحتلال والشاباك أيضا أن الصورة كانت محاولة "للحرب النفسية".

ويقول بيان مشترك: "بسبب الخطأ البشري، هناك العديد من الصور في الصورة المنشورة لمقاتلي حماس الذين لم يتم القبض عليهم بعد ولكنهم، وفقا للمعلومات التي لدينا، في منطقة المستشفى ومتحصنون هناك".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيقدم هويات جميع الذين أسرهم بمجرد انتهاء العملية في الشفا.

ومن جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر أمنية إسرائيلية، نفيها اعتقال قائد لواء غزة في كتائب القسام، رائد سعد، والذي ظهرت صورته في الصورة التي عممها جيش الاحتلال على وسائل الإعلام.

ونفى مصدر أمني في حركة حماس، في تصريحات لقناة الجزيرة، اعتقال العشرات من قيادة المقاومة داخل المستشفى، مؤكداً أن ما يبثه الاحتلال يدخل في إطار الحرب النفسية.

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