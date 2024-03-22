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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف علي أماكن ومواعيد الكشف على المقبلين على الزواج بالوادى الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن تحديد أماكن ومواعيد توقيع الكشف الطبى على المقبلين على الزواج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية وذلك طوال شهر رمضان المبارك حيث يتم فتح العيادات من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة والنصف مساءا وذلك اعتبارا من يوم 10 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم.

وقال الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى تحديد عيادات الكشف على المقبلين على الزواج على مستوى مراكز المحافظة وشملت عيادة الأمل بالخارجة والمركز الطبى بمدينة موط الداخلة والوحدة الصحية بمركز باريس والوحدة الصحية بمركز بلاط ووحدة الكفاح الصحية بالفرافرة.

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وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج على مستوى مراكز وقرى المحافظة، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكذلك حملة لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة تحت شعار «حقك تنظمي» بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

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