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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة الأوبئة بصحة الوادي الجديد تناقش الإجراءات الوقائية من مرض حمى الضنك

ارشيفيه
ارشيفيه

ترأس الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمرض حمى الضنك بحضور الدكتورة ناهد صلاح من إدارة الوقائى، والدكتور أشرف موريس شاروبيم من إدارة المتوطنة وممثلى مديريات الرى والإسكان والطب البيطرى و الزراعة و إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

كان اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وجه بتشكيل لجنة من ممثلى العديد من الجهات المختصة فى هذا الشأن، وتم التأكيد على خلو المحافظة هذا الشهر من المرض وأن التقصى الحشرى أثبت عدم وجود الحشرة ناقلة المرض بمحافظة الوادى الجديد حتى الآن.

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وجرى التوجيه بتطهير وتغطية جميع الخزانات المكشوفة والبيارات وتغيير الخزانات التالفة والتخلص من بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات وشفط المياه من الخزانات الأرضية الخرسانية غير المستخدمة وتجفيفها وإغلاقها وتوفير عمالة لدعم القيام بأعمال الترصد والمكافحة بشكل مستمر والتخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دورى، كما وجهت اللجنة بإلزام الأهالى بتغطية الخزانات ووضع شبك ضيق النسيج على الفتحات.

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