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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني للعمل الأهلي: توزيع 1250 شنطة غذائية غدا بمراكز الوادي الجديد

مواد غذائيه
مواد غذائيه

أكد محمود خالد مسؤول مؤسسة رسالة الخيرية بالوادي الجديد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعمل بصفة مستمرة على أرض محافظة الوادي الجديد وبكافة محافظة الجمهورية، حيث تقوم على تنمية المجتمع ودعم المواطن، وبشكل خاص الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سوف يوزع شنط غذائية غدا الخميس بكافة مراكز محافظة الوادي الجديد بعدد يتخطى 1250 شنطة بها مواد وسلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأرامل، حيث يستهدف التحالف خلال الفترة الحالية تقديم المساعدات لـ30 مليون مواطن على مستوي الجمهورية، من بينها مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن.


وأشار خالد إلى أن التحالف خلال شهر رمضان يجرى تقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجًا من خلال الدعم العيني والنقدي، موضحًا أنه جرى توزيع أكثر من 1.7 مليون كرتونة
مواد غذائية، مؤكدا أن الهدف الاسمي للتحالف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال عبد الرحمن غمري أحد مسؤلي التحالف الوطني بالوادي الجديد، إن التحالف من خلال كياناته له دور كبير في إرسال القوافل الغذائية والطبية لكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الوادي الجديد ستكون محل اهتمام الفترة القادمة ضمن اعمال التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي

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وأكد غمري أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها ينطلقون فى كافة محافظات الجمهورية لتوزيع المساعدات الانسانية وتوصيلها للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم خلال أيام الشهر الكريم لتحقيق الحفاظ على سرية المتلقي وإدخال الفرحة على قلبه في هذه الايام المباركة

وأشار إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، يتم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوزع على الأسر المستحقة، وهى مبادرة رئاسية لدعم 25 مليون مواطن قبل شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع.

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