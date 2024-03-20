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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قائدات المستقبل .. تعليم الوادي الجديد تطلق برنامجًا تدريبيًا لطالبات المحافظة

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن انطلاق البرنامج التدريبي لطالبات المحافظة تحت عنوان: "قائدات المستقبل" بمناسبة شهر المرأة.

ويستهدف البرنامج الطالبات من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي في جميع الإدارات التعليمية بواقع 4 أيام بدءًا من الأحد المقبل ٢٤ حتى ٢٧ مارس الجاري.

إنشاد ديني وغناء وورش تعليمية.. أنشطة ثقافية وفنية بقصور ثقافة الوادي الجديد

شروط الاشتراك

- التدريب "on line" ومُتاح للطالبات فقط.

- يُفضَّل الاشتراك للطالبات اللائي لم تحصلن على أي دورات أو تدريبات  بمبادرة "طوَّر وغيَّر".

- تسجيل بيانات صحيحة دون أي أخطاء.

- تفعيل الإيميل لأنه سيتم تفعيل الحساب على منصة "طوَّر وغيَّر" من خلاله.

- تسجيل رقم تليفون صحيح وبه "واتس اب" للتواصل من خلاله.

- تسجيل الرقم القومي بشكل صحيح وفقًا لشهادة الميلاد.

وأوضح وكيل التعليم، أنه في نهاية التدريب سيتم عقد اختبار، ومن خلاله تحصل الطالبة على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/0fGg7ujBCu

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