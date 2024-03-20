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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إنشاد ديني وغناء وورش تعليمية.. أنشطة ثقافية وفنية بقصور ثقافة الوادي الجديد

صدى البلد

يواصل فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك وذلك على مستوى بيوت وقصور الثقافة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، في ظل الاهتمام والاحتفاء بالشهر الكريم.


وقالت إبتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، أنه تم تنفيذ خطة أنشطة متنوعة من خلال القطاعات الثقافية المختلفة على مستوى بيوت وقصور الثقافة، وتستمر حتى 13 من شهر رمضان المبارك.


وأضافت أنه تم تنفيذ فعاليات الورشة الفنية لعرائس الأراجوز بقصر ثقافة الطفل في الخارجة بجانب فعاليات الورشة الفنية للرسم على الرمال، وتنظيم محاضرة عن فضل الأم بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، مؤكدة على تنفيذ سهرة رمضانية تضمنت محاضرة دينية عن فضل الأم على ابنائها وبر الوالدين وطاعتهم، بجانب تقديم فقرة إنشاد دينى للمبتهل محمد فرغلى وورشة رسم وتلوين لاطفال وعرض للمواهب الفنية.


وأوضحت، أن الفعاليات الرمضانية شملت عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة بمركز شباب الفرافرة، ونفذ قصر ثقافة موط بمركز الداخلة فعاليات ورشة الأشغال اليدوية لعمل مفارش من خيط الخيش، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بمركز باريس سهرة رمضانية تضمنت محاضرة دينية بعنوان "الصوم رياضة روحية وجسدية، بجانب تقديم إنشاد دينى للمبتهل محمد خليل جبريل، وتنفيذ ورشة فنون تشكيلية للاطفال بالإضافة إلى عرض مواهب فى الشعر والغناء، وتم تنفيذ سهرة رمضانية ببيت ثقافة القصر في الداخلة حول تأهيل ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع بجانب تنفيذ أمسية شعرية لنادى أدب القصر، وتم تنفيذ سهرة رمضانية بمركز شباب الفتح بمركز الداخلة سهرة بعنوان الصيام على النفس وفضائل شهر رمضان وما به من خيرات تميزه عن غيره من الشهور، بجانب فقرة إنشاد ديني وورشة لتعليم الرسم للأطفال وفقرة اكتشاف مواهب في الشعر والغناء، وقدمت فرقة الخارجة للفنون الشعبية عرض فنى تم من خلاله تقديم باقة متنوعة من تابلوهات الفلكلور الواحاتى.


وأشارت، إلى أن الخطة تتضمن عروضا فنية لفرق الفنون الشعبية والتلقائية التابعة لقصور الثقافة بالخارجة والداخلة والفرافرة، وعروض لفرق الموسيقي العربية، بالإضافة إلى الندوات الدينية والإبتهالات والتواشيح من خلال فرق الإنشاد الدينى، مؤكدة على تنظيم الخيمة الرمضانية في الفترة من 14 حتى 18 رمضان وتشمل ندوات وامسيات شعرية، وورش حكى وتشكيل فنى وتلوين للأطفال.

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