حملات على محطات الوقود ومستودعات الغاز بالشرقية للإطمئنان علي إلتزام أصحابها بالأسعار

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالمرور علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للإطمئنان علي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية مساء أمس .

وأكد محافظ الشرقية انه منذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالتنسيق مع الإدارات التموينية للمرور علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار واسطوانات الغاز والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من مساء أمس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.